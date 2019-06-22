المفتي قبلان: أكثر أجيالنا ضحية فشل السلطة وفسادها

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان إن “أكثر أجيالنا ضحية فشل السلطة وفسادها، لذا من حقنا أن نسأل إلى أي مدى يجب أن نعطي ولا نأخذ؟”، وتابع “إلى أي مدى يجب أن نخضع للقانون الذي يميز بين القوي والضعيف أو على الأقل لا ينتصر للضعيف؟ إلى أي مدى يجب أن نسكت عن القضاء المسيس؟”.

واضاف المفتي قبلان السبت “نعيش أزمة بلد وهوية وحقوق وضمانات ونزاهة أمن وقضاء وسياسة والبلد بأسوأ حالاته”، وتابع “منطق القوة دون عدل أمر كارثي، كما أن توزع السلطة بالتراضي أمر خطير، لأن هذا يعني تقاسم السلطة والشعب والموارد بعيدا مما للناس والشعب من حقوق ومطالب”، واكد “نصر على سلطة بلا فساد وعلى أمن بلا فساد وعلى قضاء بلا فساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام