كمال الخير: “مؤتمر البحرين” مقدمة لـ”صفقة القرن” الهادفة لانهاء القضية الفلسطينية

استنكر رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير “مؤتمر البحرين كمقدمة لاطلاق ما يسمى بصفقة القرن الهادفة الى انهاء القضية الفلسطينية والغاء منظمة الاونروا تمهيدا لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين ونقلهم الى صحراء سيناء”.

وقال الخير السبت “نحيي الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لمؤتمر المنامة ونطالب الاخوة الفلسطينيين بالتوحد تحت راية المقاومة المسلحة سواء بالحجر او السكين او الصاروخ او الطائرات المسيرة”، وتابع “نقول للمتآمرين والخونة إن صفقة القرن مصيرها الفشل ومزبلة التاريخ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام