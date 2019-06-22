اسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 22 حزيران 2019

النهار

جدل في لجنة المال

نشب خلاف في لجنة المال والموازنة بين النواب حول تسريبات المداولات السرية الى الاعلام واتهم أحد النواب البيروتيين الجدد الاعلاميين باختراع الاخبار وردّ عليه آخر بأن تلك التسريبات من فبركة الحاضرين.

معلومات مضللة

تبيّن أن معلومات عن مرشحين الى المجلس الدستوري جاءت مضللة للتأثير في عملية الاختيار.

لا سلطة إدارية

صرح نائب بأن لا صلاحية لموظفين إداريين على رئيس بلدية لأنه منتخب من الشعب.

الاخبار

لا “فيزا” أميركية لأعضاء في فريق باسيل

تُعرقل السفارة الأميركية لدى لبنان، حصول مستشارين في فريق عمل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، على تأشيرات دخول إلى واشنطن. وقد رُدّت طلبات الحصول على تأشيرة، في حين أنّ مسؤولين حزبيين آخرين في التيار الوطني الحرّ أُبلغوا بأنّ احتمال عدم حصولهم على التأشيرة قد يكون كبيراً.

تمييز في “التقشف” بين الضابط والرتيب

في إطار إجراءات التقشف المفروضة عليها، حسمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بقرار من مديرها العام اللواء عماد عثمان، 30 في المئة من قسائم المحروقات المخصصة للمؤهلين والمؤهلين الأول، في مقابل خفض لم يتجاوز الـ 10 في المئة للضباط. كذلك شمل “التقشف” إلغاء أكثر من صفيحتي بنزين للمؤهلين المتقاعدين. وعلى خلاف كل اعتبار، يُمنح العمداء المتقاعدون في المديرية بدل أقساط مدارس لأولادهم تعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في الخدمة الفعلية، بينما سائر المتقاعدين يتقاضون نسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المئة كحد أقصى.

مخالفات “إيدن باي” باقية!

رغم طلب المدعي العام البيئي نديم زوين من إدارة فندق “ايدن باي ريزورت” على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت هدم كل المخالفات الإضافية، بما فيها المدرج الصخري والدرج وإزالة البلاط والاسمنت وإعادة الشاطئ الى ما كان عليه قبل ردم قسم منه بمحاذاة الفندق قبل أسابيع، ورغم الإنذار الذي وجّهه محافظ بيروت زياد شبيب في ما خص الموضوع نفسه ضمن مهلة ? أيام، فقد مرت عشرة أيام من دون أن تزال المخالفات كلها. جل ما تم هدمه هو جزء من المدرجات الصخرية، إلا أن جزءاً كبيراً من المخالفات لا يزال في مكانه. كذلك لم تقم إدارة الفندق بإزالة المستوعبات التي كانت قد وضعتها فوق تلة الردم. وحتى يوم أمس، كانت مفرزة الشواطئ في قوى الأمن الداخلي لا تزال غائبة عن المشهد، وكذلك وزارة البيئة التي كلفها القاضي زوين تسوية الشاطئ.

البناء

كواليس

قالت مصادر تابعت الاتصالات التي سبقت قرار الرئيس الأميركي بصرف النظر عن قرار ردّ عسكري على إسقاط الطائرة الأميركية العملاقة المتخصّصة بأعمال التجسّس والحرب الإلكترونية بصاروخ إيراني إنّ إيران أبلغت كلّ من حاول جسّ نبضها تجاه ردّ الفعل على عمل عسكري أميركي محدود بأنها ستعتبر أيّ استهداف لأيّ نقطة من إيران بمثابة إعلان حرب وسوف تتعامل معها على هذا الأساس، وأنّ موقفها قوي لأنها دافعت عن سيادتها وليست معنية بالوضع الداخلي للرئيس الأميركي…

اللواء

غمز

دخل العلاقة بين مرجع ونائب في دائرته في مرحلة ابتعاد قد تطول!

لغز

سمع نواب كلاماً واضحاً من هيئات الرقابة والإدعاء المالي، بقي يطن في آذانهم، حتى بعد الخروج من الاجتماعات!

همس

لمس وفد دولة كبرى اختلافات في التوجهات الرسمية تجاه المشاركة في مؤتمر دولي حول سوريا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام