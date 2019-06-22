بيسكوف: المرسوم بشأن جورجيا هو فرض قيود نتيجة الأعمال المتطرفة من قبلها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 00:57

بيسكوف: المرسوم بشأن جورجيا هو فرض قيود نتيجة الأعمال المتطرفة من قبلها

منذ 1 ساعة 21 June، 2019
بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف الجمعة أن المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بجورجيا هي فرض قيود اضطرارية على خلفية الأعمال المتطرفة في تبليسي.

وأضاف بيسكوف “هذه قيود اضطرارية فرضها الجانب الروسي والغرض منها هو ضمان سلامة المواطنين الروس على خلفية الأعمال المتطرفة التي تجري الآن في جورجيا”.

وتابع بيسكوف أن “المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعلق الرحلات مع جورجيا اعتبارا من 8 تموز/يوليو المقبل لأنه بحلول هذا الوقت سيتم الانتهاء من معظم الرحلات السياحية إلى هذا البلد”.

وقال بيسكوف “حتى الـ8 من الشهر المقبل ستنتهي فترة العدد الأكبر من الرحلات السياحية وسيكون المواطنون الروس قادرين على العودة إلى ديارهم”.

المصدر: سبوتنيك

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