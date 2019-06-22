كنعان بعد جلسة لجنة المال: نقيم جلسات صباحية ومسائية لإنجاز الموازنة

عقدت “لجنة المال والموازنة” النيابية في لبنان جلسة مساء الجمعة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار اعتمادات الهيئة العليا للاغاثة ومجلس الانماء والاعمار، في حضور وزير المال علي حسن خليل، والنواب الاعضاء.

وقال كنعان “قرر النواب إرجاء البت بموازنة الانماء والاعمار التي تبلغ 450 مليار والهيئة العليا للاغاثة التي تبلغ 50 مليار بانتظار تقديم الايضاحات والتفاصيل حولها”.

واوضح كنعان أن “المواد المعلقة تنتظر الصيغ النهائية من الوزراء المعنيين الذين كانت لهم وجهات نظر متباينة في شأنها لاقرارها في لجنة المال”، واضاف ان “الثقة تبنى بتراكم الانجازات والمواقف التي تعطي المصداقية الداخلية والخارجية. ولذلك، نقوم بعملنا الرقابي لمساعدة الحكومة وأنفسنا على استعادة هذه الثقة”.

وأشار كنعان الى أن “الحكومة تأخرت تسعة أشهر عن موعدها الدستوري في ارسال الموازنة إلى مجلس النواب”، وقال “لذلك نقوم بهبوط اضطراري بجلسات صباحية ومسائية في أقل من شهر لإنجازها، لا سيما بعد مرور نصف السنة المالية”، وأضاف “ندخل الى أبواب الانفاق الكبيرة لتأمين المشاريع الاستثمارية وممارسة الرقابة التي تسمح بتحديد امكانيات التوفير ونحافظ على نسبة العجز فعليا، لا وهميا”.

وأوضح كنعان “برمجت الجلسات للاسبوع المقبل صبحا ومساء بما فيها الاحد لانهاء الموازنة في الاول من تموز بتدقيق في 27 الف مليار و99 مادة قانونية، وهو انجاز غير مسبوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام