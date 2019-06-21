ضربات مكثفة للجيش السوري على خطوط إمداد إرهابيي جبهة النصرة بريفي حماه وإدلب

كثفت قوات الجيش السوري ضرباتها برمايات مدفعية مستهدفة تحصينات ومنصات إطلاق الصواريخ لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع له عند أطراف بلدتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماه الشمالي، ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين بينهم وتدمير منصات إطلاق الصواريخ، التي كانت تستخدمها للاعتداء على القرى والبلدات في ريف المدينة.

وجاءت ضربات الجيش رداً على اعتداءات الإرهابيين المتكررة على قرى وبلدات ريف حماه حيث اعتدى إرهابيون في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماه الشمالي، وأطراف بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، صباح اليوم بعدة صواريخ على بلدتي الشيخ حديد والجرنية بريف حماه الشمالي الغربي، خلفت أضراراً مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وفي ريف إدلب الجنوبي، دمرت قوات الجيش بصليات صاروخية أرتالاً لإرهابيي جبهة النصرة في بلدة المسطومة ومحيط جبل الأربعين تم رصدها متوجهة إلى الجنوب باتجاه مدينة أريحا حيث قضى عدد من الإرهابيين وأصيب آخرون بينما فر الباقون باتجاه قرية مصيبين المجاورة التي تتحصن فيها بعض المجموعات الإرهابية.

المصدر: وكالة سانا