متحدث القوات المسلحة اليمنية: عمليات واسعة للطيران المسير بعدة هجمات استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار وأهداف عسكرية في #مطار_جيزان بطائرات قاصف2k – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 22:16

متحدث القوات المسلحة اليمنية: عمليات واسعة للطيران المسير بعدة هجمات استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار وأهداف عسكرية في #مطار_جيزان بطائرات قاصف2k

منذ 1 ساعة 20 June، 2019
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