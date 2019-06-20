متحدث القوات المسلحة اليمنية: عمليات واسعة للطيران المسير بعدة هجمات استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار وأهداف عسكرية في #مطار_جيزان بطائرات قاصف2k – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 22:16
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الحرس الثوري الإسلامي يعلن إسقاط طائرة أميركية من دون طيار من طراز غلوبال هوك على سواحل هرمزغان قرب مضيق هرمز
الحرس الثوري: الطائرة الأميركية بدأت بجمع المعلومات من مضيق هرمز حتى منطقة تشابهار جنوب غرب إيران
مراسل المنار: منظومة 3 خرداد هي التي أسقطت طائرة التجسس الاستراتيجية الأميركية وهي قادرة على ضرب 4 أهداف في آنٍ معاً
وزير الخارجية الإيراني يعلن أن طهران ستحيل العدوان الأميركي على الأمم المتحدة وستبين أن الولايات المتحدة تكذب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إيران ارتكبت خطأ كبيراً بإسقاطها الطائرة الأميركية
جو بايدن: من المفارقات المحزنة أن تدعو الخارجية الاميركية إيران الآن إلى تطبيق الاتفاق الذي تخلت عنه إدارة ترامب
الرئيس الروسي يحذر من كارثة في حال استخدمت الولايات المتحدة القوة ضد إيران ويقول إن التداعيات ستكون محزنة
بوتين: ايران تفي تماما بالتزاماتها حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونرى أن فرض اي عقوبات بحقها لا أساس له
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: الوضع مع ايران خطير ولكننا لا نرغب بالحرب
القوات المسلحة اليمنية تعلن عن عمليات واسعة للطيران المسير استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار وأهداف عسكرية في مطار جيزان
القوات المسلحة اليمنية: صواريخنا الباليستية والمجنحة والطيران المسير بأنواعه بإمكانها ضرب أي هدف في السعودية
القوات المسلحة اليمنية: ضرباتنا لن تقتصر على عسير ونجران وجيزان وسنزيد من مساحة الردع في حال استمرار العدوان في تصعيده
إعلام العدو: لا سيارات اسعاف كافية لنقل الاصابات في اي حرب مقبلة ولا مستشفيات قادرة على استيعاب اعدادهم
مجلس الشيوخ الاميركي يصادق على مشروع قانون يمنع بيع السلاح المخطط له من ادارة ترامب الى السعودية
تقرير المحققة الدولية حول خاشقجي يظهر تسجيلات تكشف لحظات قتله وتقطيع جسده بدم بارد على يد مقربين من ولي العهد السعودي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: نرفض تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى اقتصادية
هنية يدعو ملك البحرين إلى عدم استضافة مؤتمر المنامة: الشعب الفلسطيني سيتصدى لمخرجات المؤتمر
لجنة المال النيابية في لبنان تقر موازنة رئاسة الحكومة والمؤسسات التابعة لها مع تجميد بعض الاعتمادات
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعلن من بروكسل أنه سيزور العراق قبل نهاية 2019
الولايات المتحدة تضيف السعودية الى لائحتها السوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة الاتجار بالبشر
مقتل 18 مسلحاً من داعش في النيجر في عملية مشتركة بين النيجر وفرنسا والولايات المتحدة
الاتحاد الاوروبي يمدد العقوبات على روسيا 12 شهراً على خلفية ضم موسكو شبه جزيرة القرم وسيباستوبول إلى أراضيها
القضاء التركي يحكم بالسجن المؤبد على 151 شخصاً بتهمة المشاركة في محاولة الإنقلاب التي جرت في البلاد عام 2016
متحدث القوات المسلحة اليمنية: عمليات واسعة للطيران المسير بعدة هجمات استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار وأهداف عسكرية في #مطار_جيزان بطائرات قاصف2k
منذ 1 ساعة
20 June، 2019
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