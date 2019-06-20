باسيل: اللبنانيين معنيون بقضية الحريات في الشرق ولبنان يمثل نموذجا لإدارة التنوع

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان “اللبنانيين معنيون بقضية الحريات في هذا الشرق وان لبنان يمثل نموذجا لإدارة التنوع”.

وقال باسيل إن “قضية صفقة باب خليل في مدينة القدس، هي محاولة لانهاء الوجود المسيحي المشرقي في المدينة المقدسة”، واكد انه “يجب ان يتوقف بيع الاملاك التابعة للاوقاف الى المستوطنين الاسرائيليين”.

وأضاف باسيل “كيف نتخيل مسيحيتنا من دون القدس، لا بل كيف نتصور اسلامنا من دون القدس”، وتابع “من دونهما لا مشرق ولا وجود حر ولا ايمان حقيقي”، وسأل “كيف لا نتذكر قضية المطرانين المخطوفين؟”، وسأل “الصمت لا يفيد، بل المطالبة هي التي ستوصلنا الى كشف مصيرهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام