إرجاء محاكمة مجموعة فجرت عبوة بموكب لحركة أمل في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 12:26

إرجاء محاكمة مجموعة فجرت عبوة بموكب لحركة أمل في البقاع

منذ 15 mins 20 June، 2019
المحكمة العسكرية
لبنان

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الى 20 تشرين الثاني المقبل، محاكمة 24 لبنانياً وسورياً، متهمين بالانتماء الى تنظيم إرهابي والتحريض على الالتحاق بالتنظيم للقيام بأعمال إرهابية، وتفجير عبوة ناسفة في منطقة الكسارة قرب مدينة زحلة، استهدفت موكباً لحركة “أمل” بعد مشاركته في المهرجان الذي أقيم في مدينة بعلبك، في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، في 31 آب2016، ما أدى الى مقتل امرأة كانت تمر في المنطقة ومحاولة احداث فتنة في لبنان.

وجاء تأجيل الجلسة بسبب تعذر سوق عدد من المتهمين بالقضية من سجن رومية الى مقر المحكمة العسكرية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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