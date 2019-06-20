روسيا ترصد 12 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 5 خروقات

أفادت وزارة الدفاع الروسية الخميس في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، جميعها في محافظات حلب (1) واللاذقية (10) وحماه (1). في حين رصد الجانب التركي 5 خروقات في محافظتي وإدلب (1) وحماة (4). هذا وخلال 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.175 طن إلى قرية رام العنز بريف حمص.

وبشكل عام تم تنفيذ 2144 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3440.325 طن. وأضاف المركز أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية