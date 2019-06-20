أكثر من 9 آلاف كندي يغادرون منازلهم بسبب حرائق غابات

اضطر أكثر من 9 آلاف شخص في مقاطعة ألبرتا الكندية لمغادرة بيوتهم بسبب حرائق غابات مستعرة، وفق ما أوردت صحيفة .Global News

وذكرت الصحيفة أن المقاطعة التي تقع غربي كندا تعاني من جفاف لم تشهده المنطقة على مدار أكثر من 40 عاما، وأن حرائق الغابات مستعرة هنا منذ أواخر شهر مايو الماضي.

ويوم الاثنين الماضي، أجلت السلطات سكان ثلاث نواحي في المقاطعة ولا تزال مساحة الحرائق تتسع، ما دفع السلطات إلى إبلاغ سكان عدة نواحي بأن عليهم أن يستعدوا لمغادرة منازلهم عند الطلب.

وأفادت Global News بأن أحد الحرائق اجتاح 324 ألف هكتار وأن كثافة الدخان الناجم عن انتشار النيران تسببت بإيقاف حركة الطيران في أجواء المنطقة لساعات.

المصدر: روسيا اليوم