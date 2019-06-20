البنتاغون: إرسال قوات أمريكية للشرق الأوسط سيشمل صواريخ “باتريوت”

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن إرسال القوات الأمريكية الإضافية إلى الشرق الأوسط سيشمل كتيبة صواريخ “باتريوت” للدفاع الجوي وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع. وقالت متحدثة باسم البنتاغون في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن “الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران، لكننا مستعدون لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة”.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صرح بأن الولايات المتحدة “على أهبة الاستعداد” في ما يخص إيران، دون أن يوضح ما هي الخطوات التي تعتزم واشنطن اتخاذها تجاه طهران. وقبل ذلك أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال نحو 1000 عسكري إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط بسبب “الخطر الإيراني” في المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم