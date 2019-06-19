الخارجية الروسية تصف التصريحات الأميركية بشأن استخدام السلاح السيبراني بـ “اللعب بالنار”

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الأربعاء التصريحات الأميركية الأخيرة بشأن استخدام السلاح السيبراني باللعب بالنار وتوجه مقلق.

وقال ريباكوف للصحفيين “في نفس المجرى ، يصب الحشو الإعلامي حول حقيقة أن واشنطن مستعدة لاستخدام قدراتها في المجال السيبراني ، بما في ذلك للقيام بعمليات هجومية ، ناهيك عن الإشارات المرجعية الضارة – حول ما يكتب في العديد من وسائل الإعلام الأمريكية. هذا لعب بالنار وتوجه مقلق للغاية”.

ووفقا له، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتعامل مع الواقع بشكل أفضل وأن تدرك أن العامل الرادع يعمل في كلا الاتجاهين سلاح ذو حدين”.

ونقلت صحيفة “واشنطن فير بيكون” عن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جون بولتون، قوله إن واشنطن “تهاجم” القراصنة من الصين ودول أخرى، مستخدمةً الصلاحيات الجديدة المحددة في المذكرة الرئاسية لعام 2018.

المصدر: سبوتنيك