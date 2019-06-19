جبق بعد لقائه الشيخ قبلان: المستوصفات ومراكز الرعاية الاولية خط الدفاع الاول عن صحة المواطن

استقبل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، ظهر اليوم، في مقر المجلس، وزير الصحة العامة جميل جبق، واستعراض معه الاوضاع العامة على الساحة اللبنانية ولا سيما الشؤون الصحية والاستشفائية.

وتمنى الشيخ قبلان للوزير جبق التوفيق والنجاح “في مهامه الوطنية لخدمة الفقراء المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم ولا سيما اننا نعتبر ان توفير هذه الرعاية واجب انساني ووطني يستدعي ان ترفع الدولة من حجم تقديماتها الصحية والاجتماعية وتدعم المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية حتى تغطي الحاجات العلاجية لكل المرضى وخصوصا الفقراء منهم، ويتم تأمين الدواء لكل مريض”.

وبعد اللقاء، قال جبق: “تشرفنا بزيارة الشيخ قبلان واطلعناه على الخطة العمل التي نقوم بها في وزارة الصحة في ما يتعلق بالمستشفيات الحكومية والخاصة بالاضافة للمستوصفات خصوصا ان المستوصفات ومراكز الرعاية الاولية هي خط الدفاع الاول عن صحة المواطن وهم تابعون للجمعيات الاهلية بلبنان واليوم وضعنا سماحته بهذا الموضوع وشرحنا له تفصيل خطة العمل وان المستوصفات ستكون شغلنا الشاغل لنخفف اعباء العلاج والاشعة والدواء على كل الشعب اللبناني في كل المناطق”.

وردا على سؤال حول خطة الدواء التي تعدها الوزارة اجاب الوزير جبق: “ابشر كل اللبنانيين واطمنئهم ان هذه الخطة مقسمة من جزئين الجزء الاول يتعلق بالامراض المستعصية، ولقد انجزنا المهمة وحصلنا على تخفيض بالاسعار بنسبة تتراوح بين 40 و70% وهذ الامر خفف اعباء كبيرة عن وزارة الصحة التي تدفع مبالغ هائلة مقابل الحصول على دواء للامراض المستعصية، اما الخطة المتعلقة بالدواء الذي يشتريه المواطن في الصيدليات فقد استطعنا وضع خطة متكاملة ان شاء الله في الشهر المقبل سنعلن عنها في مؤتمر صحافي وسيكون المواطن اللبناني سعيدا بها كما كل العاملين في قطاع الصيدلة والاستشفاء”.

واستقبل الشيخ قبلان الوزير السابق ناجي البستاني والمحامي حسن فضل الله، في حضور الشيخ الخطيب، وقدم البستاني التعازي برحيل امين سر المجلس عبد الله موسى وكانت مناسبة جرى خلالها استعراض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وادلى بستاني بتصريح قال فيه: “تشرفنا بزيارة الامام قبلان في صرح المجلس الذي نعتبره مؤسسة وطنية رائدة لكل اللبنانيين منذ تأسيسه حيث اراد الامام موسى الصدر ان يكون ملاذا لكل اللبنانيين ونحن نفتخر بزيارتنا الدائمة لسماحته لنستمع الى ارائه ومواقفه الوطنية الجامعة التي تعبر عن توجهات رشيدة يحتاجها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ولقد عبرنا عن حزننا البالغ برحيل الصديق الحاج عبد الله موسى ولقد قدمنا تعازينا الحارة لفقد رجل عهدنا فيه المحبة والمناقبية الوطنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام