انخفاض سعر البنزين بنوعيه 500 ليرة والمازوت 600 والغاز 300

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 500 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة الديزل أويل 600 ليرة لبنانية وسعر قارورة الغاز 300 ليرة لبنانية.

جاء ذلك، في قرارات أصدرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني حددت بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، واصبحت الاسعار الآتي:

– بنزين 98 أوكتان 26200 ليرة لبنانية

– بنزين 95 أوكتان 25500 ليرة لبنانية

– ديزل اويل 17600 ليرة لبنانية

– قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 13000 ليرة لبنانية

– قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر

ومن المتوقع ان تستمر هذه الاسعار بالانخفاض بالوتيرة ذاتها بعد ان وصل سعر برميل النفط البرنت الاميركي الى 62,14 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام