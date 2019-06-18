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June 18 2019 - 18:04

اوغلو يزور ایران نهاية الاسبوع

منذ 41 mins 18 June، 2019
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو
ايران - عربي وإقليمي

يعتزم وزير الخارجية التركي مولود جاویش اوغلو زيارة مدينة اصفهان (وسط ايران) نهاية الاسبوع الجاري بهدف المشاركة في الاجتماع الاول للجنة المشتركة للتخطيط الاستراتيجي بين ايران وتركيا .

وافادت وكالة الاناضول التركية بان وزير الخارجية التركي مولود جاویش اوغلو يعتزم زيارة مدينة اصفهان بهدف المشاركة في اجتمع اللجنة المشتركة للتخطيط الاستراتيجي بين ايران وتركيا.

وحسب هذا التقرير فان اوغلو سيزور الخميس القادم مدينة اصفهان للمشاركة في اول اجتماع للجنة المشتركة للتخطيط الاستراتيجي بين البلدين تلبية لدعوة نظيره الايراني محمد جواد ظريف .

ومن المقرر ان يبدا اجتماع اللجنة المشتركة للتخطيط الاستراتيجي في مدينة اصفهان  يوم الجمعة القادمة علما بان لقاء وزيرا خارجية ايران وتركيا هي الثالثة لهما منذ ثلاثة اشهر

المصدر: وكالة فارس

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