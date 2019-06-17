“لقاء الاحزاب والقوى الفلسطينية”: “مؤتمر البحرين” يمهد لـ”صفقة القرن”

شجب اللقاء المشترك لـ “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية” في بيان مشترك الاثنين المؤتمر التطبيعي مع العدو الاسرائيلي والذي يعقد في البحرين.

وقال البيان إن “هذا المؤتمر يندرج في سياق التمهيد لتسويق صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب العربي الفلسطيني في وطنه وأرضه، وفرض مشروع توطين اللاجئين في دول الشتات”.

وأوضح البيان أن “مؤتمر البحرين يسعى إلى مقايضة الحقوق العربية في فلسطين المحتلة بالمال والإستثمارات الاقتصادية”، وأكد أن “فلسطين ليست للبيع وأن الشعب العربي الفلسطيني بكل قواه وتياراته واتجاهاته أعلن للقاصي والداني رفضه لمؤتمر البحرين وصفقة القرن وتمسكه بحقوقه الوطنية في وطنه والعودة إلى أرضه ودياره التي هجِّر منها بقوة الإرهاب والبطش الصهيوني”.

وندد البيان “بموقف الأنظمة العربية التي ستحضر مؤتمر البحرين وتتولى تجميل وتسويق صفقة القرن بأمر أميركي”، وأشاد “بالمواقف والتحركات الشعبية العربية الرافضة لصفقة القرن باعتبارها تستهدف ليس فقط الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه في وطنه، وإنما تستهدف أيضا الأمة العربية، عبر سعي المستعمر الأميركي إلى تشريع وجود كيان العدو الصهيوني في المنطقة وتمكينه من الهيمنة عليها”.

وفي هذا السياق، ثمن البيان “موقف الشعب العربي في تونس في رفضه لصفقة القرن ولتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني، وإدانة سياسة الحكومة التونسية واستقبالها لعدد من السياح الصهاينة في شكل رسمي وبجوازات سفر إسرائيلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام