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June 17 2019 - 17:52

أمير الكويت يزور بغداد يوم الأربعاء المقبل

منذ 20 mins 17 June، 2019
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
الكويت - عربي وإقليمي

من المقرر ان يزور أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الأربعاء المقبل، العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.
ونقلت روسيا اليوم عن مسؤول دبلوماسي عراقي أن “أمير الكويت سيزور بغداد بعد غد الأربعاء في زيارة يلتقي خلالها رؤوساء الجمهورية والوزراء والنواب”، مبيناً أن “أزمة واشنطن وطهران ستكون حاضرة في الملفات التي سيٌناقشها” الأمير مع المسؤولين العراقيين.
وفي وقت سابق قال نائب وزیر الخارجیة الكویتي، خالد الجار الله، إن ھناك توافقا كویتيا عراقيا على حل العدید من القضایا العالقة، في إطار العلاقات المتمیزة بین البلدین.

المصدر: روسيا اليوم

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