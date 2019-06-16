أنصار الله: العدوان فرض على اليمن تصنيع وتطوير الأسلحة الرادعة

أكـد عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن علي القحوم أن “العدوان على اليمن فرَضَ على الجيش واللجان الشعبية تصنيع وتطوير الأسلحة النوعية لفرض معادلة رادعة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي”.

وتساءل القحوم الاحد “كيف ببلد مليء بالجراح والمآسي والتدمير ولا يدخلُ له لا غذاء ولا دواء أن يدخل له صواريخ أَو أسلحة، هذا ضربٌ من الخيال”، واشار إلى أن “الواقعَ حتّم على الشعب اليمني ممثلاً بالجيش واللجان أن تصنعَ وتطوّر وتبتكرَ أسلحةً وصواريخَ من أجل فرض معادلة رادعة للسعودي والإماراتي لوقف عدوانهم وفك حصارهم عن اليمن”.

ولفت القحوم إلى أن “اليمنَ يتعرضُ لعدوان أمريكي سعودي إماراتي منذ خمسه أعوام وتتعرضُ للحصار البري والبحري والجوي وهو ما حتم على الشعب تطوير وإنتاج وتصنيع الأسلحة الاستراتيجية والكاسرة للتوازن”، واكد أن “الشعب اليمني بحاجة لكبح جماح الغرور والكبر والعدوان الإماراتي السعودي”.

وشدد القحوم على أن “العقول اليمنية في ظل العدوان والحصار استطاعت أن تصنّع وتبتكر وتفرض معادلة الردع”، واوضح ان “ما يروّج له الأَعداء عن دعم من هنا أَو هناك كلها أكاذيب ومحاولة بائسة لإخفاء التطور العسكري وتعاظم القوات العسكرية اليمنية، سيما ونحن في العام الخامس من العدوان والعدو يتحدث مراراً وتكراراً أنه استطاع أن يفقد اليمن المنعة والقدرة العسكرية”.

المصدر: موقع انصار الله