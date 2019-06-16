قال رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب “نحن نرفض إراقة أي نقطة دم أو إزعاج أحد في الجبل”.

واضاف وهاب الاحد “على وليد جنبلاط وقف أسلوب قطع الطرقات ب 7 أو 8 زعران، لأن كل الناس تستطيع أن تقطع الطرقات وأنت تعرف لا أحد في الدروز تنقصه الشجاعة”، وتابع “نتمنى عليك سحب الزعران الذين يطلقون على أنفسهم أمن ولا نعرف أمن ماذا؟”.

واكد وهاب “بالنسبة لنا الأمن هو أمن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية”، واضاف “لا نريد المشاكل”، وشدد على أن “موضوع قطع الطرقات مرفوض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام