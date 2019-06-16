زعيتر: أبناء منطقة بعلبك الهرمل حريصون على المؤسسة العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2019 - 16:42

زعيتر: أبناء منطقة بعلبك الهرمل حريصون على المؤسسة العسكرية

منذ 18 mins 16 June، 2019
غازي زعيتر
لبنان

طالب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب غازي زعيتر “المؤسسة العسكرية بإجراء تحقيق جدي وشفاف في الحادثة التي أدت إلى مقتل اثنين من أبناء عائلة زعيتر في بلدة الكنيسة البقاعية”.

وقال زعيتر الاحد “بعض أبواق الفتنة الخائبة والمأجورة تهوى تشويه وتحريف الحقيقة واستغلال أي حدث أو فاجعة أليمة كالتي أصابت أبناءنا من بلدة الكنيسة”، ولفت الى ان “هذه الابواق تهدف لتحقيق مآرب شعبوية رخيصة”.

وأضاف زعيتر “يهمنا التأكيد ان منطقة بعلبك الهرمل وأبناء العشائر فيها، هم حريصون أكثر من غيرهم على الجيش والمؤسسة العسكرية، وهم دوما يقفون خلفها، وأحيانا أمامها عند حصول أي اعتداء عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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