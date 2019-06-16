الطقس:قليل الغيوم الى غائم جزئيا واحتمال تساقط امطار خفيفة في المناطق الشمالية والداخلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتساقط لبعض الامطار في المناطق الشمالية فجرا. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس معتدل نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة واحتمال تساقط امطار خفيفة في المناطق الشمالية والداخلية اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين:غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتساقط لبعض الامطار في المناطق الشمالية فجرا.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 28 الى 32 درجة. فوق الجبال من 24 الى 14 درجة، في الداخل من 30 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س .

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 26

المصدر: مصلحة الارصاد