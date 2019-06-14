وزارة الصحة تتابع قضية عبير عيتاني الانسانية

اثر تلقي المستشار الاعلامي لوزير الصحة العامة اتصالا من قناة MTV عصر البارحة بشأن المساعدة العاجلة في قضية المريضة الشابة عبير عيتاني لجهة تأمين دواء نادر لثلاث جرعات كفيلات بانقاذ حياتها بحسب التشخيص الطبي للمستشفى ، بحيث شخصت الحالة ضمن حالات علاج ” LIFE SAVING ” والتي تقدم الوزارة الدواء مجانا لست حالات محددة في لبنان.

تم تواصل المستشار مع والد المريضة مساء البارحة وبعد ان ساءت حالة المريضة كثيرا عقد لقاء عاجل للغاية صباح اليوم في مكتب الوزير وتم التأكد من المستندات المطلوبة بحسب ما يسمح به النظام .

وبناء عليه تم اطلاع معالي الوزير على الملف والذي منح موافقته الاستثنائية على تسليم الجرعات المطلوبة للمريضة حفاظا على حياتها بعد التأكد من فعالية الدواء لهذه الحالة .

المصدر: موقع المنار