القضاء الجزائري يقرر حبس وزير التجارة الأسبق مؤقتا

أصدرت المحكمة العليا الجزائرية، مساء اليوم الخميس، قرارا بإيداع وزير الأشغال العمومية والتجارة الأسبق في البلاد، عمارة بن يونس، الحبس المؤقت.

وأوضحت قناة “النهار” المحلية أن المحكمة العليا قررت حبس بن يونس في سجن الحراش على ذمة التحقيقات في قضية يتهم الوزير الأسبق في إطارها بالفساد.

ومثل بن يونس، في وقت سابق من الخميس، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، للاستماع لأقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسبما نقلته “وكالة الأنباء الجزائرية” الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن القضايا التي تخص بن يونس تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

المصدر: النهار + وكالات