“الوفاء للمقاومة”: الموازنة الحالية لم تخرج عن المألوف بالموازنات السابقة

قالت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان إن “الموازنة الحالية رغم الجهود التي بذلها وزير المال لم تخرج عن المألوف في الموازنات السابقة ما خلا بعض التحسينات والمقاربات لأمور لم تكن تلحظ في الماضي”.

وأسفت الكتلة الخميس “لحرمان 1700 طالب من حقهم في التقدم لامتحانات الدورة الاولى الرسمية”، وتابعت “نرى في هؤلاء الطلاب ضحايا إهمال متداخل ومعقد يستوجب من وزارة التربية والتعليم العالي الاسراع في تدارك هذه المحنة عبر اجراءات استثنائية تستنقذ حق الطلاب راهنا”.

واشارت الكتلة الى ان “النأي بالنفس عن الخلافات أو الصراعات الاقليمية سياسة اعتمدتها الحكومة اللبنانية وألزمت نفسها بها”، وأشارت الى ان “القوى السياسية من حقها ان تعرب عن قناعتها بكل وضوح وليس من حق الحكومة ان تصادر تلك القناعات، كما ليس من حق أحد أن يتجاوز باسم الحكومة التزاماتها المعلنة في البيان الوزاري”.

كما جددت الكتلة “ادانتها وشجبها لصفقة القرن التي يروج لها المتآمرون على القضية الفلسطينية والمتواطئون معهم على تصفيتها، كما تدين كل القمم والاجتماعات الممهدة لاعلان هذه الصفقة وتمريرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام