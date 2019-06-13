الامام الخامنئي: لا أرى ترامب أهلاً لتبادل الرسائل ولن نتفاوض مع أمريكا

أكد الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الخميس، أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية لن تكرر تجربة المفاوضات المريرة السابقة مع أمريكا في اطار الاتفاق النووي بأي شكل من الاشكال.

وخلال استقبال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، قال الامام الخامنئي ان الجمهورية الاسلامية الإيرانية ليس لديها أي ثقة بأمريكا ولن تكرر تجربة المفاوضات المريرة السابقة مع أمريكا في اطار الاتفاق النووي بأي شكل من الاشكال لأن اي شعب حر وعاقل لا يقبل التفاوض تحت الضغوط.

من جانبه قال الامام الخامنئي لرئيس وزراء اليابان، لا اشك في حسن نيتكم وجديتكم لكن بشان ما نقلتموه من الرئيس الامريكي أنا لا اعتبر ترامب يستحق تبادل أي رسالة معه و لا ولن اجيب عليه.

وأشار الامام الخامنئي إلى تصريحات رئيس وزراء اليابان حول ان ترامب قال له “امريكا لا تنوي تغيير النظام في ايران”، إلى ان مشكلة ايران مع الامريكيين ليست قضية تغيير النظام لأنهم اذا كانوا ينوون هذه النية فهم ليسوا قادرين على تنفيذها، كما ان رؤساء أمريكا السابقين حاولوا خلال الاربعين عاماً السابقة القضاء على الجمهورية الاسلامية لكن لم يتمكنوا.

واضاف، أن يقول ترامب لا ينوي تغيير النظام هو مجرد كذب لأنه لو كان بإمكانه القيام بهذا العمل لكان قام به لكنه لا يستطيع.

واشار سماحته إلى تصريحات رئيس وزراء اليابان حول طلب أمريكا التفاوض حول القضية النووية، قائلاً، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تفاوضت لمدة 6 اعوام مع امريكا والاوروبيين حول الملف النووي في اطار 5+1 وتوصلت إلى نتيجة لكن امريكا انتهكت هذا الاتفاق لذلك اي شخص عاقل سيفاوض بلداً انتهك جميع الاتفاقات؟.

واشار سماحته إلى جانب آخر من تصريحات رئيس وزراء اليابان حول عزم أمريكا منع صناعة السلاح النووي من قبل ايران، قائلاً، نحن نعارض السلاح النووي وهناك فتوى من قبلي بتحريم صناعة السلاح النووي لكن اعلموا أنه لو اردنا صناعة السلاح النووي لما تمكنت أمريكا من القيام بأي عمل، وعدم سماح امريكا لما خلق اي عائق.

وأكد الامام الخامنئي ان تخزين السلاح النووي هي خطوة تعارض العقل، قائلاً، ان امريكا لا تمتلك الأهلية للحديث عن ان اي بلد لديه سلاح نووي ام ليس لديه، لأن امريكا تمتلك في مخازنها عدة الاف من الرؤوس النووية.

واشار سماحته إلى تصريحات رئيس وزراء اليابان حول ان أمريكا مستعدة لإجراء مفاوضات صادقة مع ايران، قائلاً، أساساً لا نصدق هذا الكلام لأن المفاوضات الصادقة لن تصدر عن شخص كترامب.

واضاف، ان الرئيس الأمريكي التقى معكم وتحدث حول ايران أيضاً، لكن بعد ما عاد من اليابان أعلن فوراً حظراً على الصناعات البتروكيماوية الايرانية، هل هذه رسالة صادقة؟ هل هذا يشير إلى أنه ينوي التفاوض بصدق؟.وأكد سماحته أن ايران لن تكرر بأي شكل تجربة المفاوضات المريرة السابقة مع أمريكا.

واشار إلى عملية المفاوضات مع الامريكيين في اطار الاتفاق النووي، بعد الاتفاق النووي، موضحا ان اول من انتهك الاتفاق النووي فوراً كان اوباما، الشخص ذاته الذي طلب التفاوض مع ايران وارسل مبعوثاً ايضاً. وأضاف سماحته، هذه تجربتنا ولتعلم يا سيد آبي أننا لن نكرر هذه التجربة.

واشار سماحته إلى تصريحات رئيس وزراء اليابان حول ان ترامب قال “ان التفاوض مع امريكا سيؤدي إلى تقدم ايران” قائلاً، نحن بفضل الله، سنتقدم من دون التفاوض مع أمريكا وفي ظل الحظر أيضاً.

ورحب الامام الخامنئي بمقترح رئيس وزراء اليابان لتعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية، قائلاً، اليابان بلد مهم في أسيا فإذا كانت ترغب في تعزيز العلاقات مع ايران فيجب ان تظهر ارادة حازمة مثلما اثبتت بعض الدول المهمة هذه الارادة.

وأشار سماحته إلى عداء أمريكا للشعب الإيراني طيلة اربعين عاماً، قائلاً، نعتقد ان مشاكلنا لن تحل عبر التفاوض مع أمريكا ولن يقبل اي شعب حر التفاوض تحت الضغوط.

ولفت الامام الخامنئي إلى جانب اخر من تصريحات رئيس وزراء اليابان حول ان الامريكيين يريدون دائماً فرض طريقة تفكيرهم على باقي الدول، قائلاً، من الجيد أنكم تصدقون هذه الحقيقة ولكن اعلموا أن الامريكان غير مقتنعين بأي حد في فرض وجهات نظرهم.

وفي هذا اللقاء الذي حضره الرئيس حسن روحاني، أشار شينزو آبي إلى مباحثاته في طهران، معرباً عن أمله في ان تمهد هذه المباحثات الارضية لمزيد من التعاون.

المصدر: وكالة تسنيم