القوات الأفغانية تطرد مسلحي طالبان من مديرية في ولاية تخار

أعلنت السلطات الأمنية الأفغانية استعادة السيطرة على السوق الشعبية وأحياء من مديرية “خواجه غار” في ولاية تخار وذلك بعد يوم من هجوم واسع النطاق شنه مسلحو طالبان فجر الأربعاء اقتحموا فيها المنطقة وخاضوا اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية.

وأشار بيان مشترك صادر عن السلطات الأمنية الأفغانية، اليوم الخميس، إلى أن “القوات الأمنية والدفاعية وبإسناد جوي وجهت ضربات حازمة وسريعة ضد أعداء الشعب الأفغاني، وفي الليلة الماضية طهّرت مديرية خواجه غار بشكل كامل من الإرهابيين وبعد مرور عدة ساعات عاد الوضع لطبيعته”. وأكدت السلطات الأمنية الأفغانية بأن العمليات العسكرية في “خواجه غار” والتي قادها وحدات النخبة بالجيش الوطني أسفر عن مقتل 19 إرهابي من طالبان وإصابة 12 آخرين.

كما قام الجنود بالقضاء على “كميات كبيرة” من السلاح والعتاد كانت بحوزة الإرهابيين، حسبما أوضح البيان. وكانت مجموعات من مسلحي طالبان بدأتا فجر الأربعاء، هجوما كبيراً على أربع مديريات في ولاية تخار بشمال البلاد، وعلى مدى ساعات خاض المهاجمين اشتباكات عنيفة مع العناصر الأمنية هناك. وقد نقلت وسائل إعلام أفغانية عن حركة طالبان قولها بأن مسلحيها شنوا هجوماً على مديريات “خواجه غار وبهارك ونمك آب ودشت قلعة” في تخار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية