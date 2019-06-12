لجنة المال والموازنة رفضت بند فرض ضريبة على دخل المتقاعدين

في مجلس النواب ، واصلت لجنة المال والموازنة دراسةَ الموادِ المتعلقةِ بضريبةِ الدخلِ الواردةِ في مشروع قانون الموازنة.

ورفضت اللجنة البندَ المتعلقَ بفرضِ ضريبةٍ على دخلِ المتقاعدين ، فاتحةً البابَ أمامَ مقترحاتٍ لاجراءِ التعديلِ المناسب.

وكان عضو اللجنة النائب علي فياض اعان اننا اليوم رفضنا اخضاع الرواتب التقاعدية لضريبة الدخل .

وقد استمعت اللجنة إلى شرحٍ من وزيرَي الدفاع والمال حول حقوق العسكريين ومستحَقاتِهم ، والأثرِ المالي لضريبة الدخل . وانتقد رئيسُ اللجنة النائب ابراهيم كنعان تعرضَ رئيسِ الحكومة لدورِ النواب الرقابي داعياً الى انتفاضةٍ برلمانيةٍ لحفظِ كرامةِ المجلس.

المصدر: موقع المنار