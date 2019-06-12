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June 12 2019 - 15:25

الرئيس الجديد لكازاخستان يؤدي اليمين الدستورية

منذ 37 mins 12 June، 2019
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أخبار دولية - كازاخستان

أدى قاسم جومارت توكاييف الأربعاء اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان، هو ثاني رئيس منتخب في تاريخ هذا البلد، بعد فوزه في انتخابات شهدت إجراءات قمع من الشرطة و”مخالفات واسعة” بحسب مراقبين أجانب.

وتعهد توكاييف الذي اختاره سلفه الرئيس نور سلطان نزارباييف بأن يكون شعار رئاسته “آراء مختلفة أمة متحدة” وذلك خلال مراسم في العاصمة نور-سلطان.

وظهر توكاييف (66 عاما) الذي شغل مناصب عدة في الدولة وهو يقبل علم الدولة خلال مراسم بثها التلفزيون الرسمي وترأسها نزارباييف (78 عاما) وتم خلالها عزف النشيد الوطني وإطلاق المدفعية تحية.

وقال توكاييف “أقسم أن أقوم بخدمة شعب كازاخستان بأمانة، والتقيد بالدستور وقوانين جمهورية كازاخستان وحريات المواطنين وتنفيذ المهام العليا الموكلة لي بضمير”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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