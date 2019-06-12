اعتقال “ملاك رحمة” بتهمة قتل 8 أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين

أورد موقع صحيفة “تليغراف”، أن الشرطة البريطانية أعادت إلقاء القبض على ممرضة شابة، يُشتبه في قتلها ثمانية أطفال حديثي الولادة، وكذلك محاولة قتل أطفال آخرين في مستشفى بشمال إنجلترا. وأردف أن الممرضة لوسي. ل. (29 عاماً) تم استجوابها في (يوليو/ تموز) الماضي، بسبب وفاة عدة أطفال في مستشفى “الكونتيسة تشيستر”، وذلك في الفترة الممتدة بين 2015 و 2016.

ونقل الموقع البريطاني عن الشرطة قولها، إن نفس الممرضة أعيد اعتقالها للاشتباه في محاولة قتل أطفال آخرين في مستشفى نفس المستشفى الذي كانت تزاول عملها فيه.

وقال المحقق، بول هيوز في بيان، نشره موقع “نيوز” الأسترالي، إنه “في يوليو/تموز 2018 تم إلقاء القبض على ممرضة للاشتباه في جريمة قتل راح ضحيتها ثمانية أطفال، ومحاولة قتل ستة أطفال في وحدة للأطفال حديثي الولادة في مستشفى الكونتيسة تشيستر، وكجزء من تحقيقنا المستمر، أعدنا إلقاء القبض على (الممرضة) ، هذا وقت صعب للغاية على جميع الأسر. ومن المهم أن نتذكر في وسط كل هذا، هناك عدد من الأسر المكلومة التي تسعى للحصول على إجابات بشأن ما حدث لأطفالهم”.

في المقابل، أشار موقع صحيفة “الغارديان” أن الممرضة المُتهمة، والتي تنحدر من مدينة “هيرفورد” البريطانية، عملت حوالي سبع سنوات في مستشفى “الكونتيسة تشيستر”، كما أنها كانت تتدرب على العمل مع الأطفال في العناية المُركزة عندما تم احتجازها في يوليو/تموز الماضي. وأضاف أن نفس الممرضة سبق ولها أن عبرت في مقابلة مع صحيفة محلية سنة 2013 عن اهتمامها الكبير بالأطفال الذين يحتاجون مستويات مختلفة من الدعم

المصدر: dw.com