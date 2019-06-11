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June 11 2019 - 22:38

مجلس الأمن يصدر قرارا حول المفقودين في النزاعات

منذ 50 mins 11 June، 2019
مجلس الامن
الامم المتحدة

أصدر مجلس الأمن الدولي، بمبادرة من الكويت، للمرة الأولى قرارا يتعلق بالمفقودين في النزاعات، يدعو الدول إلى إنشاء مكاتب للمعلومات وإحصاء المعتقلين وأسرى الحرب.

وجاء في النص الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع: “يدعو المجلس جميع الأطراف المرتبطين بنزاعات مسلحة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الممكنة للبحث عن الأشخاص المفقودين وإتاحة استعادة رفاتهم وتقديم معلومات عن المفقودين”.

ونص القرار على وضع الأطفال المفقودين في دعوته لتطوير آليات تسهل البحث عن المفقودين.

ويطالب القرار من أطراف النزاعات المسلحة “حفظ وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية، بينهم أسرى حرب” الطرف الآخر في النزاع، و”السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم” تطبيقا للقانون الدولي.

ويؤكد القرار أيضا، على ضرورة إنشاء “مكاتب وطنية للمعلومات وآليات أخرى فور بدء النزاعات” بهدف تسهيل “تبادل المعلومات حول المحتجزين والمدنيين”.

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا القرار، ووصفته بـ أنه “نص صلب حقا”.

ومسألة المفقودين حساسة بالنسبة إلى الكويت منذ حرب عام 1990، إذ لا يزال هناك 369 مفقودا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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