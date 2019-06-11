رئيس الوزراء الباكستاني يتطلع للقاء بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال عمران خان في حديث له الثلاثاء “آمل أن ألتقي بالقيادة الروسية في هذا المؤتمر في بشكيك، خلال اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون”.

واضاف خان “لذلك آمل أن التقي بالرئيس بوتين لقد قابلته بالفعل لفترة وجيزة أثناء زيارتي للصين، حيث كان هناك مؤتمر للرئيس الصيني شي جين بينغ لذلك التقيت به”، وتابع “لكن هذه المرة آمل أن أقوم بإجراء محادثة غير رسمية معه”.

المصدر: سبوتينك