اکتشاف آثار تاريخية تعود للالفية الخامسة قبل الميلاد في ايران

أعلن المدير العام لدائرة التراث الثقافي في محافظة لرستان /جنوب غرب ايران/ امين قاسمي عن اکتشاف آثار تاريخية تعود الى الالفيتين الرابعة والخامسة قبل الميلاد في منطقة ازنا.

وقال قاسمي: إن هذه الآثار تم اكتشافها اثناء القيام بعمليات اعمارية في حي كيوان بالمدينة لذلك تم تعليقها على الفور.

واضاف: إنه خلال هذا الاستكشاف تم الحصول على طبقات عديدة وآثار ثقافية عديدة منها هياكل معمارية وأدوات حجرية وتماثيل طينية ورموز للعد وبقايا عظام (بشرية وحيوانية) وطوابع مسطحة حجرية ، وآثار للأختام والأواني الفخارية المتعلقة بالألفية الخامسة والرابعة قبل الميلاد في هذه المنطقة.

وفي ذات السياق قالت مساعد مدير قسم التراث الثقافي في المحافظة زهرا بهاروند إنه بناءً على المسح السطحي والبيانات المستمدة من الحفريات ، تعود الآثار المكتشفة في المنطقة إلى العصر النحاسي الحجري وحتى العصر الإسلامي.

المصدر: وكالة انباء فارس