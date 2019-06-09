إفتتاح أول مسجد في أثينا منذ عهد العثمانيين

يبصر أول مسجد رسمي للمسلمين في العاصمة اليونيانية أثينا النور بعد عقود من انتظار الجاليات المسلمة المقدرة بنصف مليون نسمة فضلا عن المسلمين اليونانيين الذين يشكلون نحو 2% من إجمالي عدد السكان ويعيشون بالأساس في شمال البلاد ولهم مساجدهم.

أثينا العاصمة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد فيها مسجد رسمي للمسلمين منذ ما يربو على مئة وثمانين عاما، أي منذ عهد العثمانيين.. وفي حين تعود خطة إنشاء مسجد فيها إلى العام 1890 لكن شيئا لم يصدر عن البرلمانات المتعاقبة على مر السنين من شأنه الإيذان ببدء البناء.. لكن مشروعاً أخيراً أعطي له الضوء الأخضر منذ ثلاثة أعوام.

ويقول وزير التربية والأديان، كوستاس غافروغلو إن “مسجد أثينا ليس مسجداً خاصاً.. لا ينتمي إلى شخص لأنه ينتمي إلى كل واحد منا على عكس ما يحدث في جميع بلدان أوروبا تقريباً “.

فيما أكد ممثل الجالية الشيعية في اليونان آشير حيدر أن: “المسجد يشبه الحلم الذي أصبح حقيقة.. إنه عمل رمزي يُظهر الاحترام من الدولة اليونانية للمجتمع الإسلامي.”

المصدر: موقع العالم