انطلاق الحملة الوطنية لتنظيف شاطئ وبحر لبنان

جريصاتي: الحملة بدأت من بحر صور ونأمل أن يتحوّل كل الشاطئ اللبناني الى محمية

انطلقت صباح اليوم الحملة الوطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني وبحره التي تنظمها وزارة البيئة من شاطئ مدينة صور- جنوب لبنان، بحضور الوزير فادي جريصاتي، وبمشاركة عضو كتلة التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين ورئيس المجلس البلدي المهندس حسن دبوق وغواصي المركز اللبناني للغوص ومديره يوسف الجندي وقائد القطاع الغربي في قوات اليونيفيل الجنرال برونو بيشوتا بالإضافة إلى مشاركة فرق من الكشافة الإسلامية وعدد كبير من المتطوعين.

وقد انطلق الوزير جريصاتي بحملة النظافة الوطنية من شاطئ وبحر صور، قائلاً إن “لبنان في عرس وطني اليوم ونزلنا مع المواطنين الى شاطئ صور الذي صنّفته مجلة ناشيونال جيوغرافيك من أجمل شطآن الشرق الأوسط وهذه هدية من صور إلى كل لبنان ومن شأن هذا التصنيف أن يستقطب السياح”، وأمل جريصاتي أن يتحوّل “كل الشاطئ اللبناني الى محمية”، وأن يتوقف التلوث على الشواطئ”.

ووعد جريصاتي أن ينفذ حملة لحماية السلاحف البحرية انطلاقاً من بحر مدينة صور مع المركز اللبناني للغوص.

وقد استقطبت الحملة ما يزيد عن 2000 متطوع حضروا من مختلف المناطق اللبنانية للمشاركة في جمع النفايات، وقد توزعت الفرق ما بين الشاطئ والبحر، فقام 25 غواصاً محترفاً من المركز اللبناني للغوص برفع ما يزيد عن 20 كيساً يحتوي على كميات من زجاجات المشروبات الروحية، وعبوات المشروبات الغازية وبعض شباك الصيد المهترئة، والأكياس البلاستيكية وغيرها من النفايات، التي تولت مراكب بلدية صور نقلها إلى الميناء، بحيث كان في انتظارها شاحنات نقلت النفايات إلى معمل معالجة النفايات الصلبة في الصرفند بالتعاون مع جمعية شعاع البيئة.