الجيش السوري يوسع نطاق عملياته بريفي حماة وإدلب

وسعت قوات الجيش السوري نطاق عملياتها على تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية في تل ملح وجبين وكفر زيتا والنقير وأرينبة بريفي إدلب وحماة، ما أسفر عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد. وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، فإنه “بعد عمليات رصد دقيقة لتحركات مجموعات إرهابية من إرهابيي “جبهة النصرة” و”كتائب العزة” من اتجاه محور تل ملح وجبين شمال مدينة محردة بالريف الشمالي الغربي نفذت وحدات الجيش رمايات كثيفة بسلاحي المدفعية والصواريخ محققة إصابات مباشرة في صفوف هذه المجموعات أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير آليات مزودة برشاشات وعربات لهم”. وأفادت “سانا” باتساع نطاق عمليات الجيش لتطال مقرات ومنصات إطلاق صواريخ في بلدة كفر زيتا على تخوم ريف إدلب الجنوبي، والتي تشكل مركزا لإمدادات الإرهابيين.

وأقرت التنظيمات الإرهابية عبر تنسيقياتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل العديد من إرهابييها وفقدان آخرين خلال محاولتهم الهجوم على بعض النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي. وفي ريف إدلب الجنوبي أشارت “سانا” إلى أن الجيش “نفذ رمايات تمهيدية كثيفة بالأسلحة المناسبة على تجمعات وتحصينات إرهابيي “جبهة النصرة” في قريتي النقير التابعة لناحية خان شيخون وأرينبة التي تتبع لمنطقة أريحا ما أسفر عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر لهم”.

المصدر: وكالة سانا - سوريا