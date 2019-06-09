صد زحف واسع لـ 7 الوية من قوى العدوان في ميدي

تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم السبت من صد زحف واسع للغزاة والمرتزقة على صحراء ميدي. مصدر عسكري اكد ان الزحف على ميدي تم من اتجاهات الشمال والغرب والجنوب وبعرض مساحة تبلغ أكثر من 40 كيلوا متر بمشاركة الجيش السعودي والسوداني و7 ألوية من المسلحين المتحالفين مع العدوان.

واكد المصدر ان الزحف على ميدي بدأ من منتصف ليل أمس إلى مغرب اليوم بمشاركة الطيران الحربي وتم آلحاق خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف العدوان.

واشار المصدر ان وحدات من الجيش واللجان تمكنوا من إحراق وإعطاب عشرات الآليات المتنوعة وقتل وجرح العشرات من القوات المهاجمة، وأسر عدد آخر وأغتنام أسلحة متنوعة ولا تزال جثث الغزاة في أرض المعركة.

المصدر: موقع المنار