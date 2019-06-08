نائب رئيس الحزب الحاكم في فنزويلا يزور كوبا

صرح وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز مساء الجمعة أنه أجرى محادثات “ودية ومثمرة” في هافانا مع نائب رئيس الحزب الحاكم في فنزويلا ديوسدادو كابيلو الذي يزور الجزيرة التي تتعرض لعقوبات أميركية بسبب دعمها لفنزويلا.

وقال الوزير الكوبي في تغريدة “عبرت عن تضامن كوبا والتزام (الكوبيين) أن يستمروا في دعمهم للمصالح الاجتماعية” في فنزويلا. وأضاف “تباحثنا في مسائل دولية”.

وفرضت واشنطن الاربعاء عقوبات جديدة على كوبا بسبب دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر حظر سفر الاميركيين في مجموعات أو رحلات بحرية الى كوبا. لكن الحكومة الكوبية أكدت الخميس أن دعمها لفنزويلا “ليس قابلا للتفاوض”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية