النائب إيهاب حمادة عرض مع أصحاب الكسارات في الهرمل عدم شمولهم بالمخطط التوجيهي الخاص بهم

التقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة وفدا من أصحاب الكسارات في منطقة جرود الهرمل الذين اشتكوا عدم شمولهم بالمخطط التوجيهي الخاص بالكسارات لما له من آثار سلبية على المستويين الاقتصادي والمعيشي، خصوصا في ظل الاجراءات الأمنية المتخذة في هذا السياق.

وأكد الوفد “أن الجميع تحت القانون ومع البيئة، لكن تعاطي الدولة مع هذه القضية يعتمد الكيل بمكيالين، فهناك اماكن بنفس الوضع القانوني ويسمح لها بالعمل، بينما يمنع العمل في منطقة جرود الهرمل”.

وأجرى حمادة اتصالا بالمعنيين في وزارة البيئة، واستفسر عن الإجراءات الأمنية المشددة.

وأكد حمادة للوفد “أن الموضوع سيكون قيد المتابعة حتى تحقيق المطالب المحقة، والوصول الى النتائج المرجوة التي تراعي المعايير العلمية والبيئية وحياة المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية