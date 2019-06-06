الرئيس المكسيكي يزور الحدود مع الولايات المتحدة السبت دفاعا عن كرامة بلاده

أعلن الرئيس المكسيكي اندرس مانويل لوبيز أوبرادور أنه “سيتوجه السبت الى الحدود مع الولايات المتحدة دفاعا عن كرامة المكسيك، بمواجهة التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية في حال لم تضبط مكسيكو بشكل أفضل تدفق المهاجرين”.

وقال الرئيس المكسيكي في مؤتمر صحافي الخميس إن “الهدف من زيارته لمدينة تيخوانا على الحدود هو الدفاع “عن كرامة المكسيك”، واضاف “نحن ندرس كل الخيارات الا أن موقفنا هو الحفاظ قبل كل شيء على الصداقة مع شعب الولايات المتحدة”.

ودعا الرئيس المكسيكي “نواب كل الأحزاب والوزراء وممثلين للسلطة القضائية اضافة الى رؤساء شركات ونقابيين وزعماء روحيين الى المشاركة في هذه الزيارة المقررة بعد ظهر السبت”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية