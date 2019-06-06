الصحة السودانية: ارتفاع عدد قتلى “أحداث العنف” الأخيرة إلى 61 قتيلا بينهم 3 عسكريين

أعلن وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبد الجبار اليوم الخميس إن “العدد الرسمي لقتلى أحداث العنف الأخيرة والتي بدأت يوم الاثنين الماضي ارتفع إلى 61 قتيلا بعدما كان العدد الرسمي 46”.

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحافي بوزارة الصحة إن “عدد الذين توفوا في اليوم الأول عند فض الاعتصام عددهم 13 فقط، أما الذين توفوا في الأيام اللاحقة من 3 وحتى 6 حزيران/ يونيو الجاري فيبلغ عددهم 52 شخصا في ولاية الخرطوم فقط، منهم 49 مدنيا و3 عسكريين من قوات الدعم السريع”.

وأشار عبد الجبار إلى ان “إجمالي عدد القتلى بلغ 61 بينما أعداد المصابين كبيرة”، وتابع أن “من بين حالات الوفاة الموثقة هناك 49 مدنيا قتلوا نتيجة طلق ناري و3 عسكريين قتلوا نتيجة ضرب بآلة حادة”.

ولفت عبد الجبار إلى “وجود 3 حالات وفاة بسبب تعذر الوصول إلى مراكز غسيل الكلى بسبب أغلاق الطرقات بالمتاريس و3 حالات وفاة نساء لتعذر الولادة لعدم وصولهم إلى المستشفيات في الوقت الملائم”، وطالب “المتظاهرين بالسماح لوصول المرضى والأطباء إلى المستشفيات”.

المصدر: سبوتنيك