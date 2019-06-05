قتيل وجريحان من عائلة واحدة في تبادل لاطلاق النار في اللبوة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن مقتل شخص وإصابة شقيقه وابنه، في تبادل لاطلاق النار في بلدة اللبوة.

وفي التفاصيل، أنه نتيجة خلافات سابقة بين شبان من آل المقداد وآخرين من آل رباح، حصل تبادل لاطلاق النار في بلدة اللبوة، أسفر عن مقتل المدعو (خ. رباح) (5 سنة واصابة شقيقه (ح. رباح) 50 سنة بجروح خطرة، وابن الأخير (غ. رباح) 30 سنة، ونقلت الجثة والجريحان إلى مستشفيي دار الحكمة والهرمل الحكومي.

وأدى الحادث إلى توتر شديد في منطقة اللبوة، ما دفع الجيش إلى الانتشار، فيما تولى عناصر مخفر اللبوة التحقيق في الحادث.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام