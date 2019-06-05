موزمبيق تنفي اشتباك جيشها مع مسلحين من تنظيم داعش

نفت السلطات الامنية في موزمبيق قطعيا الاربعاء ما أعلنه تنظيم داعش بشأن مسؤوليته وللمرة الأولى عن هجوم في منطقة تشهد تمردا داميا منذ نهاية 2017.

وتشهد منطقة أقصى شمال الموزمبيق منذ عام ونصف العام موجة عنف تنسب الى متطرفين يريدون تطبيقا متشددا للنهج التكفيري وقتل أكثر من 200 شخص خصوصا بالسواطير أو حرقا في هجمات على قرى وكمائن على الطرقات.

وظلت هوية ودوافع المهاجمين الذين لم يسبق أن تبنوا الهجمات لغزا لكن تنظيم داعش أصدر بيانا تبنى فيه لأول مرة عملية في الموزمبيق، وفق بيان نقله موقع سايت الاميركي مساء الثلاثاء.

وقال التنظيم الارهابي بحسب الموقع “تمكن جنود الخلافة أمس من صد هجوم جيش موزمبيق الصليبي في قرية ميتوبي بمنطقة موسيموبوا حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة فقتل وأصيب عدد منهم” مضيفا “وغنم المجاهدون أسلحة وذخائر وصواريخ”.

ونفت شرطة موزمبيق ذلك، وقال اورلاندو مودوماني المتحدث باسمها في لقاء اعلامي الاربعاء في مابوتو “هذه المعلومات غير صحيحة”.

وأضاف “ان قوات الامن متمركزة في مجمل أراضي” البلاد للقيام “بعمليات بهدف ضمان الامن بشكل دائم”.

وكثفت قوى الجيش والشرطة بوضوح انتشارها في مقاطعة كابو (شمال) حيث وقعت الهجمات التي تنسب لمتطرفين.

وفي شهر أيار/مايو وحده، قتلت المجموعة الغامضة التي يطلق عليها اهالي المنطقة “الشباب”، اربعين شخصا على الاقل وأصابت بجروح عشرات آخرين كما أحرقت مئات المنازل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية