وفد مكسيكي في واشنطن لإجراء محادثات حول الرسوم الجمركية الأميركية

بذلت المكسيك الثلاثاء مسعى جديدا لتجنب عقوبات هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها، بعد دعوة الأخير للحكومة المكسيكية إلى وضع حد لما وصفه بـ”غزو” المهاجرين لبلاده.

ويستعد وفد مكسيكي لإجراء محادثات في واشنطن لتجنب كارثة اقتصادية عبر إقناع ترامب بالعدول عن تهديده بفرض رسوم جمركية عقابية نسبتها 5 بالمئة على كل البضائع الآتية من المكسيك اعتبارا من 10 حزيران/يونيو.

وقبيل اجتماع الوفد المكسيكي مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايز قدر وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد نسبة نجاح المفاوضات في إيجاد مخرج للازمة بـ”80 بالمئة”.

لكن في حين كان إيبرارد يبدي أمله بالتوصل لاتفاق مع الجانب الأميركي، كان ترامب يصرح للصحافيين في لندن بأن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع “أكثر ترجيحا” من عدمه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية