ظريف: الدفاع عن اليمن واجب علينا وقمة مكة مآلها الفشل

عقد اجتماع اللجنة الشعبية لحماية اليمن اليوم بحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وامين لجنة تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي وامين مجمع اهل البيت (ع) العالمي آية الله اختري وعدد اخر من المسؤولين والمؤسسات الخيرية اضافة الى ممثلين من حركة انصارالله.

ودعا امين مجمع اهل البيت (ع) العالمي جميع المسلمين والشعوب الحرة للوحدة والتكاتف إذ ان ذلك السبيل الوحيد للنجاة، معتبرا أن دعم الشعب اليمني وحمايته سوف يلحق الهزيمة بالنظام السعودي.

ومن جانبه اعتبر جواد ظريف أن الشعب اليمني سينتصر في النهاية والدفاع عن اليمن بات واجبا على الجميع، اذ ان اليمنيين يدافعون عن الكرامة والقيم الانسانية، مؤكدا ان مساعي السعودية في قمة مكة لتشكيل تحالف ضد ايران واليمن ستبوء بالفشل.

المصدر: وكالة مهر