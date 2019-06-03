سويسرا: مستعدون للمساعدة في التواصل بين واشنطن وطهران

أعرب وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس عن مخاوف بلاده البالغة إزاء التصعيد القائم بين الولايات المتحدة وإيران، مبديا استعداد بيرن للإسهام في تخفيف التوتر.

وقال الوزير، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في مدينة بيلينزونا السويسرية: “الوضع متوتر للغاية ونحن على دراية تامة بشأن هذه التوترات. وترغب سويسرا بطبيعة الحال في ألا يتحول التصعيد إلى نزاع مع إيران”.

وأشار كاسيس إلى أن كلا الطرفين يصعدون من حدة الضغوط على بعضهما البعض، ما يقلق السلطات السويسرية، قائلا إن بلاده مستعدة للمساعدة في التواصل بين واشنطن وطهران، لكن دون أن تلعب دور الوسيط، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تلقيها طلبا رسميا من كلا الطرفين.

ولم يوضح كاسيس وبومبيو ما إذا كان مثل هذا الطلب قد وجه إلى السلطات السويسرية.

وذكر عميد الدبلوماسية السويسرية أنه ليس لديه أي استنتاجات بعد بشأن ما إذا كانت إيران خالفت الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015.

وأبدى كاسيس قلق بلاده من إمكانية أن تتضرر إمدادات المساعدات الإنسانية إلى إيران جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، قائلا إن سويسرا ترغب في المساعدة على ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين الذين يعانون من العقوبات الجديدة.

وأعرب الوزير السويسري عن ثقة بلاده بأن السلطات الأمريكية ستساعد في إيجاد حل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إيران في أقرب وقت ممكن.

وذكر الوزير أن أجندة مفاوضاته مع بومبيو تضمنت، علاوة على مسألة إيران، موضوع فنزويلا وملفي روسيا والصين والدور التي قد تلعبه سويسرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وهاتين الدولتين.

المصدر: وكالات