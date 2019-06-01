الجيش الليبي يعترض طائرة دون طيار تركية نفذت عدة غارات في مدينة غريان

أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي أن دفاعات القوات المسلحة الليبية استهدفت طائرة بدون طيار تابعة لحكومة الوفاق بعد تنفيذها لعدة غارات جوية في عدة أماكن داخل مدينة غريان دون وقوع اي إصابات. وقال العبيدي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن “دفاعات القوات المسلحة العربية الليبية اعترضت طائرة بدون طيار تركية وقامت بإصابتها”، مشيراً إلى أن “هذه الطائرة قامت بقصف عشوائي لأحياء ومناطق سكنية آمنة وسط مدينة غريان دون وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين”.

هذا وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية والشرقية للعاصمة لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ أكثر من شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفاً و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم. وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية