بالفيديو.. عرض رمزي في مهرجان “يوم القدس العالمي” بالضاحية الجنوبية لبيروت

أقام حزب الله مساء الجمعة عرضا رمزيا خلال المهرجان الذي نظمه في ساحة القدس بمحلة الجاموس في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، إحياء ليوم القدس العالمي الذي اعلنه الامام الخميني(قده) قبل 40عاما للتأكيد على التمسك بهوية القدس وفلسطين كقضية مركزية للعرب والمسلمين.

وبالمناسبة تم استعراض العديد من الافواج الشابة التي رفعت رايات المقاومة وحزب الله على لحن الموسيقى الكشفية، حيث رفعت الاعلام اللبنانية واعلام حزب الله، وردد المشاركون بالعرض شعارات المقاومة والعودة والتوجه الى القدس لتحريرها من الاحتلال الاسرائيلي، علما ان شعار يوم القدس لهذا العام كان “نحو القدس”.

المصدر: قناة المنار