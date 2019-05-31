مسيرات مستمرة في البحرين تحيي يوم القدس وتندد بصفقة القرن ومؤتمر البحرين (صور خاصة) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 17:08

مسيرات مستمرة في البحرين تحيي يوم القدس وتندد بصفقة القرن ومؤتمر البحرين (صور خاصة)

منذ 45 mins 31 May، 2019
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البحرين - عربي وإقليمي

 

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تظاهرة في منطقة سار وسط البحرين

 

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تظاهرة في كركزان
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امام السفارة البحرينية في برلين

المصدر: موقع المنار

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