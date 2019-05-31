أحيت 84 مدينة في نحو ثلاثين دولة مظاهرات يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. ووصلت إلى وكالات الانباء، دعوات من منظمات وأحزاب وقوى وجمعيات تؤكد عزمها تنظيم مسيرات شعبية للتعبير عن دعمها للقدس وللقضية الفلسطينية، ورفضها لصفقة القرن التي سيتم تدشينها نهاية الشهر المقبل في البحرين بتدبير أميركي إسرائيلي.

وانطلقت أولى مسيرات يوم القدس من اندونيسيا وماليزيا وايران والعراق، وشاركت في المسيرات 19 مدينة هندية، و24 مدينة باكستانية، وستقام مراسم يوم القدس العالمي في 12 ولاية أميركية، وثمانية بلدان أوروبية، و11 دولة في أفريقيا، بالإضافة إلى سيدني ومالبون في أستراليا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المدن في العالم التي ستنضم إلى إحياء يوم القدس إلى 150 مدينة ماعدا إيران التي انطلقت فيها منذ ساعات الصباح مسيرات مليونية لاحياء مناسبة يوم القدس العالمي في 950 مدينة من مدنها في جميع المحافظات الإيرانية.

ومن المتوقع أن يتدفق الآلاف من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء يوم القدس العالمي، وفي ذات السياق أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستنفذ إجراءات أمنية غير مسبوقة لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى القدس. وتنظم 4 مدن عراقية مسيرات حاشدة أبرزها مسيرة نظمها الحشد الشعبي في بغداد، كما أعلنت صنعاء عن مسيرة كبرى دعماً للقدس.

المصدر: تسنيم